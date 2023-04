Elargissement de l'Otan : Biden se dit "fier" d'accueillir la Finlande

L'invasion de l'Ukraine par la Russie avait bouleversé la sécurité en Europe et rebattu les cartes, poussant la Finlande et la Suède à vouloir rejoindre le parapluie protecteur de l'Otan. Moscou a jugé que l'admission de la Finlande constituait une "atteinte" à sa sécurité et promis des "contre-mesures".

Joe Biden a également dit "se réjouir d'accueillir la Suède dans l'Otan dès que possible", encourageant au passage la Turquie et la Hongrie à "conclure leur processus de ratification sans délai". Les objections de la Turquie et de la Hongrie ont retardé l'adhésion d'Helsinki pendant des mois, et bloquent toujours celle de Stockholm.

Ces deux pays nordiques sont "des démocraties solides, avec de hautes capacités militaires, qui partagent nos valeurs et notre vision pour le monde", a ajouté le locataire de la Maison Blanche.