Elargir le tarif social dans les CPAS ? Une idée qui coûte cher

Fin octobre 2022, le CPAS de Liège décidait d’élargir les conditions d’accès au tarif social en s’appuyant sur le dispositif spécial "client protégé conjoncturel" mis en place par le ministre wallon de l’énergie Philippe Henry durant la crise sanitaire. Désormais, tout Liégeois dont la facture d’énergie dépasserait 10% du salaire net (15% pour les ménages) pourront prétendre au tarif social.

Et la mesure plaît également au bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette (PS) et à Malik Ben Achour, député à la Chambre (PS). "Je pense que si on devait consacrer tous les moyens de l’État à une mesure, ce serait à l’extension du tarif social", a affirmé ce dernier sur le plateau de "QR le débat" le 26 octobre. "Aujourd’hui, on protège environ 20% de la population, soit 1 million de ménages. On peut considérer que les plus riches sont protégés par leurs propres revenus. Et au milieu, on a la classe moyenne qui gagne entre 1500 et 2500 € par mois. Ce sont les 60% de la population qui ne sont pas protégés. L’urgence aujourd’hui est donc d’investir dans la protection de ces personnes."