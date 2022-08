Elaine Davidson est la personne la plus percée du monde, elle en a plus de 11.000 !

Elaine Davidson, 56 ans, qui vit actuellement à Édimbourg, détient le record du monde de la personne avec le plus de piercings. Elle a eu son premier piercing en 1997 et 22 ans plus tard, elle en avait 11.003 !

Comme elle l’explique sur son site internet, elle a obtenu ses records au Guinness World Records pour

"most piercings in a lifetime (female)" ("la femme avec le plus de piercings au cours de sa vie") en mai 2004, après avoir été percée 4225 fois

"most piercings, single count (female)" ("le plus de piercings sur un corps") le 4 mai 2000, après un décompte où elle avait 462 piercings, dont 192 sur le visage, y compris les oreilles, le front, les sourcils, le menton et le nez et 30 sur sa langue

Si ces chiffres sont déjà impressionnants, ce n’est rien en comparaison avec son nombre actuel de piercings : en 2019, lors d’un décompte officiel, elle avait 11.003 piercings. Sur son site, elle affirme qu’elle continuera d’en faire pour garder la première place.