EL3 : Red Bull donne le ton avant la séance de qualification à Abu Dhabi

Après Lewis Hamilton (EL1) et Max Verstappen (EL2) vendredi, c'est le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) qui a eu l'honneur de se montrer le plus rapide lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, 22e et dernière épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde de Formule 1.

Checo, qui a réalisé le meilleur temps de la semaine en 1:24.982, a devancé de 0.152 seconde son coéquipier Max Verstappen, alors que Lewis Hamilton (Mercedes) s'est emparé de la troisième place à 240 millièmes du Mexicain.

Le Top 5 est complété par George Russell (Mercedes), quatrième (+0.413), et Lando Norris (Mclaren), cinquième (+0.536).

Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz doivent se contenter des sixième et septième positions à respectivement 0.589 et 0.623 seconde du temps de référence.

La séance de qualification de ce Grand Prix d'Abu Dhabi sera à vivre en direct vidéo dès 14h55.