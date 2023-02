El Sistema Liège: faire entrer la musique dans la vie des enfants

Permettre au plus grand nombre d’enfants d’apprendre la musique et le chant, par le biais d’une pratique collective, c’est le projet El Sistema. Depuis 2015, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, soutenu par la Ville de Liège, donne vie à celui-ci.

Pour mener à bien ce projet, l’OPRL s’associe à l’asbl bruxelloise ReMuA (Réseau de Musiciens-Intervenants en Ateliers). L’association bruxelloise s’est emparée de cette méthode née il y a quarentaine d’années dans les quartiers pauvres du Vénézuela.

A l’époque, le chef d’orchestre vénézuélien José Abreu s’émeut de la situation des enfants déscolarisés dans les bidonvilles. Pour les aider il décide de leur apprendre la musique à l’école et pour ce faire, de leur prêter un instrument de musique. "On n’est évidemment pas dans le même contexte géopolitique mais on s’en inspire" précise Barbara Grégoire, directrice de ReMuA "et donc, nous allons dans les écoles, nous travaillons avec la collaboration de musiciens professionnels qui se déplacent, qui vont à la rencontre des enfants et on leur prête un instrument de musique pendant toute l’année".