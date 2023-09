"El Reino": une critique saisissante d’un monde politique corrompu jusqu’à la moelle

Si le personnage incarné par Antonio de la Torre est fictionnel, l’histoire qu’il raconte à travers celui-ci fait néanmoins écho à la situation actuelle de l’Espagne, où plusieurs scandales de ce genre ont éclaté au cours des dernières années.

À travers El Reino, Rodrigo Sorogoyen entend donc avant tout dénoncer un état de fait, en représentant les acteurs d’un système corrompu du point de vue d’un politicien qui s’est lui-même rendu coupable de malversations. Au cours d’une entrevue accordée à CinéSérie, il révélera même que c’est "El Reino" qui l’a poussé à se diriger par la suite vers un cinéma de plus en plus engagé, avec par exemple "Madre" et "As Bestas", ses deux derniers films.