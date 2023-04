El Hadj et une victoire particulière avec Genk face aux Mauves : "Je souhaite le meilleur à Anderlecht"

C’était le choc de ce week-end en Pro League. D’un côté, Genk avait pour mission de consolider sa première place au championnat, tandis qu’Anderlecht voulait accrocher le top 8 à une journée de la fin de la phase classique. Et le duel a finalement tourné à l’avantage des Limbourgeois.

Une rencontre particulière pour Anouar Ait El Hadj, formé chez les Mauves mais actuellement sous les ordres de Wouter Vrancken. "C’était une très belle victoire après un bon match face à mon ancienne équipe. Je leur souhaite le meilleur".

Comment expliquer cette victoire ? "Deux bonnes équipes s’affrontaient ce dimanche, c’est pour cela que la rencontre était équilibrée mais notre efficacité devant le but a fait la différence. On a travaillé cela à l’entraînement ! On ne marquait pas beaucoup ces derniers temps donc on a ajusté ça et on marque cinq buts face aux Mauves".

L’attaquant était également ravi pour son coéquipier Bilal El Khannouss, auteur de son premier but chez les pros. "Enfin ! Je suis vraiment très content pour lui. Il fait une très belle saison et a même participé à la Coupe du monde. Je lui souhaite le meilleur pour la suite".

Pas encore aligné dans le onze de base depuis son arrivée dans le Limbourg, le joueur de 20 ans veut continuer à grandir. "Le plus important est de gagner et la saison prochaine on verra. Etre titulaire ? C’est le but d’un footballeur".