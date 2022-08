"El Condor pasa", le célèbre compositeur argentin Jorge Milchberg est décédé

Jorge Milchberg, né à Buenos Aires en 1928 de parents polonais mais qui vivait en France depuis 1955, est décédé le 20 août, mais sa mort n’a été annoncée que vendredi par sa famille et par l’ambassade.

Pianiste de formation classique, mais joueur de charango (une guitare andine à cordes pincées) de renommée mondiale, Milchberg a été membre et directeur artistique pendant près de 60 ans de "Los Incas", un groupe emblématique de musique andine fondé dans les années 50 à Paris, et qui a multiplié les tournées internationales, a précisé l’ambassade dans un communiqué.

Los Incas, connus aussi sous le nom Urubamba, ont enregistré en 1963 "El condor pasa" (le condor passe), puis de nouveau avec des arrangements de Milchberg et des paroles de Paul Simon, une version chantée par le duo folk new yorkais Simon and Garfunkel, sous le titre "If I could", dans leur album "Bridge over troubled water" (1970).