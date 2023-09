El Bohemio de Thibaut Garcia : il était une fois un guitariste poète…

Aujourd’hui, dans la masse des disques qui paraissent chaque semaine, il en est l’un ou l’autre qui émergent, soit parce qu’ils sont portés par des attachés de presse performants, soit parce qu’ils racontent de nouvelles histoires.

El Bohemio, le dernier disque du guitariste français Thibaut Garcia bénéficie des deux : la puissance de Warner et surtout… une jolie histoire à raconter.

Un sueno en la floresta, un songe dans la forêt, la première pièce qui ouvre cet album est un incipit fragile et raffiné de l’histoire d’Agustin Barrios, la légende de la guitare paraguayenne. Le commun des mortels, et même le commun des musiciens, ne connaissent par cet Agustin Barrios, alors qu’il est, pour les guitaristes, l’équivalent de Chopin pour les pianistes. Il est le compositeur d’une musique romantique mais sud-américaine, d’une musique virtuose mais séduisante.

C’est un véritable portrait que propose ici Thibaut Garcia, et c’est toute la joie de cet album, de se plonger complètement dans la musique d’un personnage hors du commun, qui changera de nom lors d’un revirement mystique, qui était poète autant que musicien, un homme qui suscitait l’admiration de Piazzolla ou d’Igor Stravinsky pendant la 1ère moitié du XXème siècle.

C’est un monde, un monde inconnu et plutôt charmeur, qui se dévoile dans cet album, servi par l’élégance et l’évidence technique de Thibaut Garcia. Et comme Barrios était aussi poète, ses mots résonnent aussi sur le disque, des mots dits par Orlando Rojas, des mots qui racontent une certaine histoire de la guitare.

Bon, évidemment, le disque cherche à plaire, parfois trop, glissant quelques transcriptions dispensables de tubes pianistiques : un prélude de Chopin, la Sonate au Clair de Lune de Beethoven, une Scène d’enfant de Schumann… Ce ne sont là certes pas les coups de génie de cet album, mais quand la musique et les mots d’Agustin Barrios reprennent leur place promise en couverture, c’est le retour essentiel du délice et du sortilège d’une musique livrée par Thibaut Garcia, parce qu’il la fréquente depuis l’enfance, parce qu’il est l’un des grands guitaristes de ce temps, parce qu’il nourrit un tempérament élégamment coquin, infiniment séduisant, qui traverse cette musique aux impressions de fragile sincérité.

El Bohemio – Thibaut Garcia, guitare – Œuvres de Agustin Barrios – 1 disque Warner Classics – Erato