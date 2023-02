El Arbi et Fallah retirent aussi 'Rebel' de la sélection d’un festival du film en Iran

Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah annoncent vendredi retirer leur film de la sélection du festival international du film de Fajr à Téhéran, placé sous l’égide du ministère iranien de la Culture. Ils ont fait part de leur intention sur les réseaux sociaux, peu après une décision similaire annoncée par les réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne de leur dernier long métrage Tori et Lokita.

"La présence de notre film au festival équivaudrait à ignorer la lutte du peuple opprimé en Iran pour ses droits", justifient les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah.

"Rebel" raconte l’histoire de Nassim, un jeune Marocain de 13 ans, qui est à la recherche de sa propre identité après la mort de son père. Sa mère Leila tente de l’éloigner de son frère ainé Karim, un trafiquant de drogue et gangster local.

Le long métrage fait partie de la sélection officielle du festival iranien sans que les réalisateurs aient été informés de ce choix, indiquent ceux-ci dans un communiqué commun avec la maison de production Caviar et diffusé sur le réseau social Instagram. Les deux réalisateurs apportent aussi leur soutien à leur homologue iranien Jafar Panahi, qui a été arrêté le 20 juillet à Téhéran et reste depuis lors privé de liberté en prison.

Jeudi, les réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne ont aussi exigent le retrait de leur dernier long métrage Tori et Lokita de l’affiche du festival. "Nous venons d’apprendre que notre film 'Tori et Lokita' figurait dans la sélection du festival de Fajr à Téhéran. Nous exigeons que notre film soit retiré de la programmation de ce festival qui est la vitrine d’un régime religieux dictatorial et assassin que nous condamnons", ont déclaré les frères Dardenne.

D’importantes manifestations secouent l’Iran depuis la mort en détention, en septembre dernier, de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict appliqué aux femmes dans la République islamique. Depuis, les actions de défiance envers le régime se sont multipliées, malgré une répression féroce qui s’est notamment traduite par l’exécution de quatre hommes et l’arrestation d’au moins 14.000 personnes, d’après les Nations unies.