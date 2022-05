EKKSTACY, entre confiance et fragilité

Negative, collection d'états d’âme sans décodeur

En novembre dernier, à tout juste 19 ans, le jeune prodige dévoilait son tout premier album, le stupéfiant Negative. Une collection de chansons variées, élevées par un sens intuitif de l’artisanat et de la composition. Un projet lo-fi, intime et poétique qui raconte, à l’envers, les différentes étapes de sa première relation amoureuse : tandis que les morceaux comme “i walk this earth all by myself” et “then i met her” retracent le chagrin d’une rupture, les derniers titres reflètent l’insouciance et l’espoir des débuts romantiques. Sur ce mini-album de 7 morceaux – dont les titres, mis les uns à la suite de l'autre, dévoilent un poème subtil – le producteur, chanteur et compositeur brouille les pistes : il dilue sa tristesse dans des mélodies dynamiques et entrainantes, mêlant sonorités post-punk, new wave et instruments acoustiques à la nonchalance si caractéristique de l’ère du rap SoundCloud. En plus de ces quelques chansons faussement heureuses teintées de riffs entêtants et de beats électrifiants, le disque se termine sur une série de ballades, plus sobres et fidèles à la mélancolie des propos de l’artiste. Il n’est alors plus question de se laisser berner : les masques tombent, et l’authenticité refait surface.