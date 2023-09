EKI, le restaurant qui se veut abordable et inclusif à Martelange

À Martelange, l’ancien hôtel-restaurant "Martinot" a été rénové par la Commune et s’apprête à accueillir un projet de restaurant un peu particulier. EKI, c’est son nom, vous proposera, dès le 2 octobre, des plats cuisinés avec des produits locaux. L’un des objectifs est notamment de proposer une cuisine délicieuse à prix bas. Les tables sont déjà là, la peinture est encore fraîche. C’est au rez-de-chaussée de l’ancien hôtel-restaurant Martinot que Muriel et Olivier Tilmant ont décidé de créer EKI. "EKI est une ASBL qui souhaite rendre accessible le restaurant à une majorité de gens qui aujourd’hui, de par la crise économique, n’ont plus les moyens d’aller au restaurant", explique Olivier Tilmant. Un établissement qui souhaite à tout un chacun de pouvoir profiter d’un repas à des prix accessibles. Les produits sont issus des commerces locaux ou des invendus des supermarchés détenus par leur partenaire "Martelange.lu". "Nous allons nous servir de ces produits pour réaliser les plats du jour. Et donc, évidemment, ces plats du jour seront à des prix très abordables", complète-t-il. Des employés en situation de handicap

Muriel et Olivier ont pour souhait d’inclure les personnes handicapées au sein de leur établissement. Eux-mêmes parents d’un enfant atteint de myopathie, l’inclusion de leur personnel était une évidence. "On sait que les métiers de l’horeca sont des métiers difficiles et rarement accessibles aux personnes porteuses de handicaps. Eh bien nous, chez EKI, nous souhaitons prouver le contraire en embauchant ces personnes", ajoute Olivier Tilmant. EKI est locataire des locaux, rénovés équipés et toujours détenus par la Commune de Martelange.

En plus du restaurant, l’établissement proposera des plats à emporter, des ateliers de cuisine, des cafés papote toujours dans l’optique de répondre à 3 objectifs : soutenir la différence, donner de la joie et penser local. "Et comme nous sommes une ASBL, nous allons reverser la totalité de nos bénéfices dans des chèques repas qui seront donnés au CPAS de Martelange. Le CPAS distribuera ces chèques qui permettront à des personnes dans le besoin de pouvoir se restaurer chez nous", termine-t-il. Muriel et Olivier vivent ce projet sans aucun subside, ni emprunt bancaire. Ils ont hâte de démarrer l’aventure, le 2 octobre prochain.

Infos : https://www.eki-asbl.com