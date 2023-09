Egypte : l’inflation monte à près de 40%, plus haut niveau historique

L’inflation a atteint 39,7% en Égypte en août, selon les chiffres officiels publiés dimanche, le plus haut niveau historique dans ce pays qui traverse la pire crise économique de son histoire.

L’institut national des statistiques rapporte notamment une hausse annuelle de 71,9% des prix de l’alimentation, de 15,2% pour les transports et de 23,6% sur l’habillement. L’Égypte a connu ces derniers mois une hausse de l’inflation et une dévaluation de près de 50%. Le pays de 105 millions d’habitants, premier importateur de blé mondial, subit de plein fouet la guerre entre l’Ukraine et la Russie, ses deux principaux fournisseurs.