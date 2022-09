Egypte : il y a 200 ans, Champollion déchiffrait les hiéroglyphes

Le premier n’est que parcellaire, puisque la pierre est cassée en son sommet. C’est justement le texte hiéroglyphique, et bien que de nombreux scientifiques se soient attelés à sa traduction, personne n’a alors encore réellement compris sa signification. Le second texte est du démotique, une version tardive et simplifiée du hiéroglyphique, surtout utilisée par le peuple. A l’époque de Champollion, personne ne le comprend encore réellement, mais on sait que le copte, qui lui est connu des linguistes, en est une évolution. Le troisième texte est en grec. Et le grec, on le comprend depuis bien longtemps.

Grâce au texte grec, on sait ce qu’on cherche, on connaît la traduction du texte hiéroglyphique. Encore faut-il comprendre quel mot, quel symbole, correspond à quoi. Et c’est précisément cela que va faire Champollion.