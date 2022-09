" Égypte Éternelle passion " au Musée royal de Mariemont

Qu’est-ce qui nous fascine et nous passionne autant dans la civilisation égyptienne pour que les productions y tirent leur source d’inspiration ? Quelles compréhensions de l’Égypte nous laissent-elles entrevoir ? Quelle image avons –nous donné de l’Égypte ? Est-ce une Égypte réelle ou fantasmée ? Cette exposition parle en réalité moins de l’Égypte que de celles et ceux qui ont produits ces œuvres. Et à travers notre passion commune, toujours vivace, l’exposition parle aussi de nous-même.

Représenter des éléments égyptiens n’est pas un acte anodin. Les raisons esthétiques se mêlent souvent à des motivations philosophiques, politiques ou économiques. Pour faire ressortir ce qu’il y a de permanent dans notre relation à l’Égypte, l’exposition se découpe en quatre Temps qui n’ont pas vocation à se succéder chronologiquement : le Temps des dieux, le Temps des savants, le Temps de passions, le Temps des icônes. À travers ces différents Temps, le visiteur est guidé par ceux que nous appelons les Faiseurs d’Égypte, un groupe de référents culturels types : Anubis et les dieux hybrides, les hiéroglyphes, les pyramides et le Sphinx, Toutânkhamon et Cléopâtre et tant d’autres.