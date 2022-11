Egypte : ces inconnus qui ont découvert la tombe de Toutankhamon

L’histoire d’Hussein Abdel Rassoul, enfant découvreur de la tombe du plus célèbre pharaon, manque de sources pour être totalement vérifiable. On sait cependant qu’il travaillait bien sur le chantier, et qu’il fut photographié portant un pectoral en or et lapis-lazuli sortant directement de la tombe.

L’implication de centaines d’Egyptiens dans les fouilles, les travaux d’excavation, le recensement et le déménagement des trésors ne fait, elle, aucun doute.