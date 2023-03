Égypte : 5 à 15 ans de prison pour quatre militants des droits humains

Pour la militante des droits humains Mona Seif, dont le frère Alaa Abdel Fattah est le détenu politique le plus célèbre d’Égypte, Mohamed Abou Horayra et Aïcha al-Chater "ne sont en prison que pour punir un peu plus Khaïrat al-Chater", un temps pressenti comme candidat aux élections présidentielles, à la place de Morsi.

Un autre avocat, Ezzat Ghoneim, a lui aussi été condamné à 15 ans de prison. Tous faisaient partie d’une importante ONG locale, la Commission égyptienne des droits et libertés (ECRF), qui avait suspendu ses activités dans la foulée du coup de filet de novembre 2018 au cours duquel 19 défenseurs des droits humains avaient été arrêtés.