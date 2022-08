EGYPTE 2022 : Les pierres de l’Égypte ancienne

Thierry De Putter a effectué un doctorat en sédimentologie (ULB) et s’est ensuite intéressé, à la Faculté Polytechnique de Mons où il a travaillé 11 ans, à la géologie de l’altération et à la migration des radionucléides et des terres rares au sein des systèmes naturels, dont certains sont définis comme des " analogues naturels " pour le stockage des déchets radioactifs.

Dès son arrivée au Musée royal de l’Afrique centrale en 2003, Thierry De Putter a étudié les isotopes de fer, puis les gisements de minerais en Mauritanie (fer) et dans le Nord-Ouest de la Tunisie (plomb-zinc). Actuellement, il travaille sur l’histoire géologique de l’Afrique centrale et les ressources minérales de ces régions, en considérant aussi les aspects politico-sociétaux qui entourent l’extraction et le marché de ces ressources, dont certaines sont considérées comme stratégiques pour la transition écologique.

De 2006 à 2014, il a co-dirigé la Task Force sur les Ressources minérales en Afrique centrale (TF MIRECA) fondée par les Affaires Etrangères belges. Depuis 2017, il est membre de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer (ARSOM).

Consultez ses publications sur Research Gate ou Academia.