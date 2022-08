EGYPTE 2022 : Les hiéroglyphes

Jean Winand dirige le Service d’égyptologie de l’ULiège et s’intéresse à la linguistique et à la grammaire de l’égyptien ancien. Ses domaines de recherche portent sur la sémantique du temps et de l’aspect, la grammaire et la philologie du néo-égyptien, les moyens d’expression de l’idéologie pharaonique et les moyens et enjeux de la littérature égyptienne. Il étudie aussi la réception des hiéroglyphes à l’époque Baroque et durant la Renaissance.

Il a créé le projet Ramsès en 2006 avec Stéphane Polis. L’objectif était de créer une base de données informatisée et annotée rassemblant les textes écrits en néo-égyptien. Cette base de données est accessible en ligne depuis 2015. Le service d’égyptologie de l’ULiège a ainsi acquis une réputation internationale dans le traitement informatisé de l’égyptien ancien, et est un des leaders tant en Europe qu’aux États-Unis des projets touchant à l’étude de la langue égyptienne et de ses écritures.

