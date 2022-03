En 2016, la création du Fonds Jean Capart hébergée par la Fondation Roi Baudouin, permit à Jean-Michel Bruffaerts de se consacrer pleinement à Jean Capart sous la houlette d’un mandat scientifique. Créé par plusieurs descendants de Jean Capart et placé sous la présidence d'honneur de la princesse Esméralda de Belgique, petite-fille de la reine Elisabeth, le Fonds Jean Capart a pour but de sauvegarder, de valoriser et de faire connaître à tous l'œuvre et le patrimoine historique légués par Jean Capart. Cela passe notamment par la récolte et la valorisation d'archives. En effet, actuellement dispersées, ces traces du passé risquent de disparaître faute de moyens matériels et humains pour les préserver.