EGYPTE 2022 : Héliopolis, la « cité du soleil »

Ce samedi 27 août 2022, l’invitée de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ÉCLAIREURS est Marie-Cécile BRUWIER, historienne de l’art et archéologue, égyptologue, Directrice honoraire du Musée royal de Mariemont ; elle a aussi été chargée de cours invitée à l’UClouvain.

Depuis plus de 4500 ans, Héliopolis fascine ! Héliopolis fut un centre théologique majeur de l’Égypte antique et son temple solaire fut l’un des plus importants du pays. La bibliothèque de ce sanctuaire fut visitée dès l’Antiquité par les philosophes et les savants du monde méditerranéen, puis, dès le Moyen-âge, Héliopolis devint un lieu de pèlerinage chrétien. Au début du XXe siècle, le baron Edouard Empain, capitaine d’industrie hennuyer, en collaboration avec Boghos Nubar, y créa une ville moderne, littéralement sortie des sables du désert et qui est devenue aujourd’hui un quartier du Caire.

