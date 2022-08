Egmont Cycling Race : Dylan Teuns débute avec Israel-Premier Tech : "Prêt à y aller à fond"

Dylan Teuns débutait avec sa nouvelle équipe Israel-Premier Tech mardi à l’occasion de l’Egmont Cycling Race. Le vainqueur de la dernière Flèche Wallonne a quitté Barhain-Victorious le 5 août. Un transfert au milieu de la saison très rare dans le milieu du cyclisme.

"Cette Egmont Cycling Race est la première course que je fais avec ce nouveau maillot. Je peux accumuler des kilomètres de course ici avant la Course des Raisins de demain à Overijse. Une course qui devrait mieux me convenir qu’ici à Zottegem. Mercredi, nous allons rouler sur les routes de la Flèche Brabançonne et cette course ne m’est certainement pas inconnue", a déclaré en souriant Dylan Teuns, mardi avant le départ.