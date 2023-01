Eglise : Mgr Gänswein, le bras-droit de Benoît XVI, s’étale sur les tensions avec François

Lorsqu’il rapporta ces paroles à Benoît XVI, celui-ci fit ce commentaire mi-figue mi-raisin : "Apparemment, le pape François ne me fait plus confiance et fait de vous mon gardien". "Le beau Georges" Benoît était alors intervenu auprès de François pour le faire revenir sur sa décision, mais en vain, écrit le prélat, originaire de Bavière comme son protecteur. "Un peu transgressif" dans sa jeunesse, il avait les cheveux longs et écoutait Pink Floyd. Ordonné prêtre en 1984, il devint le secrétaire du cardinal Joseph Ratzinger et le suivit au palais apostolique après son élection, devenant la coqueluche des médias avec son allure d’acteur hollywoodien.

