Eglise : à une semaine de son voyage au Canada, le pape François évoque son "voyage pénitentiel" auprès des peuples autochtones

Le souverain pontife a par ailleurs appelé à la reprise des négociations de paix entre La Russie et l’Ukraine pour mettre fin au conflit en cours depuis le 24 février.

"Comment peut-on ne pas comprendre que la guerre conduit à la destruction et à la mort, divise les personnes et tue la vérité et le dialogue ?", a-t-il dit. "Je prie et j’espère que les acteurs internationaux vont prendre les négociations", a ajouté Jorge Mario Bergoglio.

Le pape projette de se rendre à Kiev, mais aucune date n’a encore été fixée pour ce déplacement.