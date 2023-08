Eghezée : un nouveau crématorium pour répondre à l’explosion de la demande

La crémation a de plus en plus la cote. Elle est même désormais plus courante que l’inhumation : six Belges sur dix choisiraient d’être incinérés. La province de Namur ne fait pas exception à la règle. L’unique crématorium situé à Ciney est saturé. Afin de pouvoir répondre à cette demande croissante, il a donc été décidé de lancer un nouveau projet sur la commune d’Eghezée. Celui-ci est supervisé par le BEP (Bureau économique de la province de Namur).

" Il faut savoir que les chiffres en Belgique sont nettement plus bas que dans les pays scandinaves et le taux de crémation est plus élevé au nord qu’au sud du pays ", explique Renaud Degueldre son directeur général. " Cela dit, la croissance en Wallonie est exponentielle et l’écart avec la Flandre a tendance à se réduire. Nous devons pouvoir y répondre ! "

L’acquisition d’un terrain route de La Bruyère est en cours. Il s’agira d’un partenariat public privé. Un marché doit également être lancé pour trouver un prestataire. Le futur bâtiment d’Eghezée devrait compter une seule ligne de crémation (Ciney en compte trois) mais il est prévu de pouvoir en installer une deuxième par la suite si la demande se confirme. " Ça permettrait d’éviter de devoir interrompre les crémations lors des opérations d’entretien ou en cas de panne sur la première ligne ! ", souligne Renaud Degueldre.

Si le permis est octroyé dans les temps, le nouveau crématorium pourrait être opérationnel début 2027.