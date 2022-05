Eghezée : l’irrigation pour sauver les légumes en période de sécheresse

Le manque de pluie affecte les agriculteurs. Pour préserver leurs champs certains misent sur l’irrigation. C’est le cas de Cédric Dumont de Chassart qui a tout récemment investi dans un système permettant d’arroser une quarantaine d’hectares en Hesbaye dans les communes d’Eghezée et de Ramillies. Après une année de péripéties administratives, le permis a finalement été octroyé et le projet a pu être lancé : " On pompe dans une nappe phréatique à une trentaine de mètres de profondeur et on envoie l’eau dans un réseau avec des bouches tous les 80 mètres sur lesquelles on branche un enrouleur qui permet d’arroser les différentes parcelles. J’utilise ce système pour mes légumes comme les carottes, les poireaux ou encore les haricots. Ce sont des cultures de printemps qui nécessitent de l’eau lors de la germination. Je n’ai pas le choix. Sans l’irrigation, je peux arrêter ma production ! "