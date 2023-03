Éghezée : bientôt une vraie grand-place près de l’ancienne gare

Éghezée pourra avoir sa place de village. La commune a obtenu 2,5 millions venant des fonds Feder européens et régionaux. Un espace ouvert va être aménagé au centre du village. Pour le bourgmestre Rudy Delhaise, il y a un enjeu touristique avec, notamment, le Ravel qui passe à proximité.

"Éghezée n’est pas une commune touristique en tant que telle mais il est clair que le Ravel est cette colonne dorsale de la commune qui la traverse du nord au sud. Le visiteur, l’utilisateur du Ravel ou le cycliste peuvent traverser le centre d’Éghezée sans savoir qu’ils traversent le centre d’une commune. C’est donc cette place qui va pouvoir être la porte d’entrée via le Ravel mais aussi les chaussées de Louvain et de Namur qui traversent, via les voitures, la commune du nord au sud.

Le projet était dans les cartons depuis 4 ans sans trop savoir comment le financer. Les appels à candidature au fonds européen sont arrivés au bon moment. Pour le bourgmestre, le projet répond surtout à un manque.

"C’est une grande commune de 18 villages avec un petit centre à Éghezée mais qui n’a pas vraiment de place centrale où les gens peuvent se retrouver, discuter, donner un accès à l’Horeca et agrandir le marché ".

Eliminer, pour mieux redistribuer : la promesse du bourgmestre

Concrètement, il est prévu d’ouvrir l’îlot, sur lequel se trouve l’académie de musique, entre la banque et la pharmacie. "L’espace est là mais il est tellement fermé par plusieurs éléments comme des haies, le Ravel, des parkings et des trottoirs que tout cela va être éliminé", précise Rudy Delhaise.

L’opposition communale est d’accord pour le projet mais a, tout de même, émis des réserves. Comme l’explique Frédérik Rouxhet, conseiller communal IC. "L’idée est de dire qu’il faut absolument intégrer une trame verte importante et avoir une mise en valeur forte de l’ancienne gare et de l’ensemble des accès du Ravel".

Espaces verts, mobilité, parkings : tout est encore à définir et tout cela dans un budget déjà arrêté. En cas de dépassement des 2,5 millions, le surplus sera à charge de la commune et les autorités communales ne peuvent pas traîner. Les factures et donc la fin des travaux, doivent être envoyées au fonds européen avant le 31 décembre 2027.

Par ailleurs, la commune d’Éghezée a refusé le permis d’un nouveau lotissement que voulait construire le promoteur Zest RED à Waret-la -Chaussée. 44 maisons y étaient prévues. Sur une surface de 3,4 hectares.

Le bourgmestre Rudy Delhaise indique parmi les raisons de ce refus : une densité trop élevée, la disparition d’un sentier, la gestion de l’égouttage et les risques accrus d’inondation pour le quartier.