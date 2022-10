èggo et Viva for life : nous avons le pouvoir de faire changer les choses !

Car comment ne pas avoir une attention particulière pour la petite enfance défavorisée dans cette période extrêmement incertaine et difficile pour le pouvoir d’achat des ménages, et certainement des plus fragiles. A côté des autres partenaires et de chacune et chacun que la solidarité rassemble, èggo apportera à nouveau toute sa créativité et une énergie sans réserve pour contribuer au succès de cette nouvelle édition de Viva for Life, avec bien sûr l’objectif de dépasser le montant de notre contribution de 2021 ! Tous ensemble, nous nous engageons à multiplier nos efforts pour que la tirelire èggo soit exceptionnelle et redonne le sourire à ces enfants et leurs parents qui en ont grand besoin.