Egbert Lachaert (président de l’Open VLD) reproche au MR une attitude parfois "copiée-collée du Vlaams Belang" à la Chambre

Des rumeurs ont déjà commencé sur un éventuel déménagement d’Alexia Bertrand hors de Bruxelles, mais qui sont non-fondées, selon le président de l’Open Vld. "Elle habite Bruxelles et n’a pas l’idée de déménager". L’ex-cheffe de groupe MR au parlement bruxellois pourrait selon lui figurer sur une liste commune bruxelloise Open Vld-MR pour la Chambre aux prochaines élections (2024), un projet qui existait déjà.

Eva De Bleeker aura elle aussi une place "en vue" sur les listes Open Vld aux prochaines élections, a-t-il assuré sur le plateau de la VRT (Eén, "De Zevende Dag").

David Leisterh, président du MR bruxellois et désigné nouveau chef de groupe MR au parlement régional, a quant à lui confirmé dimanche à RTL-TVi qu’il sera candidat à la ministre-présidence bruxelloise. "En tout cas, je ferai tout pour".

Sans répondre directement à la sortie d’Egbert Lachaert, le président du MR Georges-Louis Bouchez a quant à lui rappelé via Twitter ce qu’il pense du gouvernement, auquel son parti participe, le qualifiant de "lamentable" et égrenant les dossiers qui selon lui posent problème : le nucléaire, le budget ("pire élève de l’Union européenne") et le fait de n’avoir apporté selon lui "aucune réponse" au sujet de la non-prise en charge immédiate de Yassine M., qui a ensuite poignardé le policier Thomas Monjoie à Schaerbeek.