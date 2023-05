Egbert Lachaert, président de l'Open Vld : la majorité a intérêt à trouver un accord fiscal avant l'été

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a annoncé fin avril qu'une nouvelle proposition tenant compte des différentes préoccupations exprimées au sein du conseil ministériel restreint ("kern") serait déposée dans quinze jours. Interrogé par Bel RTL, Egbert Lachaert a rappelé que le gouvernement comptait franchir une première étape en vue d'une plus vaste réforme fiscale après les prochaines élections. "On a intérêt à trouver un accord sur la fiscalité avant l'été", a commenté le président de l'Open Vld, reconnaissant que cela "chauffe bien" entre socialistes et libéraux sur les dossiers socio-économiques aux alentours du 1er mai.

Par ailleurs, le président des libéraux flamands a réitéré la demande de son parti de créer une commission spéciale de la Chambre sur la situation de bpost.