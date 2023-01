Egan Bernal reviendra à la compétition au Tour de San Juan, un adversaire de choix pour Remco Evenepoel

Après deux années sans Tour de San Juan, la course est de retour au programme du 22 au 29 janvier prochains ! Et avec un plateau plutôt prometteur d’un joli spectacle : Egan Bernal y fera notamment son retour à la compétition, il tentera de concurrencer le tenant du titre (vainqueur en 2020 donc) Remco Evenepoel. Filippo Ganna, deuxième de la dernière édition et Fernando Gaviria prendront également le départ, tout comme le troisième au classement général en 2020, Oscar Sevilla.

Egan Bernal, récemment opéré du nez, a connu une drôle de saison l’an dernier avec peu de courses courues en raison d’un grave accident survenu en janvier. On ne connaît pas encore son état de forme actuel mais il a repris les entraînements intensivement depuis sa dernière opération et sera sans doute prêt à tout faire pour vivre une bien meilleure saison.

Paris-Nice, le Tour de Catalogne et le Tour de France sont également à son agenda 2023.