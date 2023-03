Egan Bernal pourrait reprendre la compétition en Catalogne face à Remco Evenepoel

Le programme 2023 d’Egan Bernal reste assez flou. Le grimpeur colombien a laissé entrevoir de belles choses au Tour de San Juan avant d’abandonner.



Gêné par des douleurs au genou, le vainqueur du Tour de France 2019 a été mis au repos forcer. Il a été contraint de zapper le Tour d'Andalousie et Paris-Nice. Selon La Gazzetta dello Sport, il pourrait reprendre la compétition fin mars. Deux options sont sur la table : le Tour de Catalogne et la Semaine Internationale Coppi et Bartali.



Pour l’instant, la piste privilégiée serait toujours la course espagnole où Bernal pourrait à nouveau croiser la route de Remco Evenepoel. Comme en Argentine. Sur l’épreuve sud américaine, on avait pu voir un "bon" Bernal. Il s’était notamment classé 4e à l’Alto Colorado derrière Miguel Angel Lopez, Filippo Ganna et Sergio Higuita, mais devant le champion du monde.



Depuis son très grave accident en janvier 2022, le grimpeur de Bogota peine à retrouver son niveau. Il a disputé trois courses par étapes (Tour du Danemark, Tour d’Allemagne et Tour de San Juan) qui se sont soldées par autant d’abandon.