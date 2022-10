Egan Bernal : "Les rumeurs qui envoient Remco Evenepoel chez Ineos ? C'est normal..."

De retour sur son vélo fin août, quelques mois après son très grave accident, Egan Bernal retrouve tout doucement la pleine possession de ses moyens. Et même si le chemin sera long et parsemé d'embûches, il veut reprendre le fil de sa carrière. En disputant le Tour de France, sa course fétiche.

"Si tout se passe bien, j'espère revenir sur le Tour de France. Ce serait déjà une vraie chance de finir la course, voire de concourir pour le classement général. Ce serait le scénario idéal. Mais je dois encore retrouver la puissance perdue dans ma jambe droite, car j'ai perdu pas mal de musculature en ne roulant plus. J'ai confiance. Je vais y arriver. J'ai neuf mois de temps de préparation. Mentalement, je suis prêt pour ça. Quoi qu'il arrive, je vais faire un Grand Tour. J'espère que ce sera le Tour de France" a-t-il expliqué à Radio Caracol.

S'il revient en forme, Bernal sera donc opposé à une jeune garde féroce et à des concurrents aux dents longues, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et... potentiellement Remco Evenepoel : "Est-ce que je parviendrai à les battre ? Ce sont des coureurs très forts mais j'ai confiance en moi. Ce sera sans aucun doute un Tour de France intéressant, le plus costaud l'emportera..." confie-t-il, sans trop s'aventurer dans de quelconques pronostics.

Evidemment questionné sur la persistante rumeur qui annonce Remco Evenepoel chez Ineos, Bernal a répondu laconiquement, sans donner trop de détails : "C'est normal. Quelle équipe ne voudrait pas de Remco Evenepoel ou de Tadej Pogacar ? Tout le monde rêve d'avoir les meilleurs coureurs du monde en ses rangs."