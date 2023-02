Egalité homme-femme : une navigatrice française privée de Vendée Globe par son sponsor après son absence due à sa maternité

Dans un communiqué, Banque populaire a invoqué les modifications de la réglementation du Vendée Globe pour justifier sa décision. Dans le passé, un "finisher" (navigateur qui a terminé l’épreuve) était automatiquement qualifié pour l’édition suivante.

Mais ce processus a changé en 2021. Les skippers qui n’ont pas de bateau neuf ont désormais tous l’obligation de participer à un certain nombre de courses qualificatives jusqu’au départ du Vendée et d’y accumuler les milles pour se départager.

"Sur ce critère, j’ai bien sûr pris du retard face aux autres concurrents au départ, cette maternité m’ayant empêchée d’être présente sur les courses qualificatives pendant un an", a reconnu Crémer.

"On est à 0 mille et ceux qui sont devant nous ont a minima 2600 milles (4100 km) et ont l’intention de faire les mêmes courses que nous… On ne les rattrapera jamais", a estimé de son côté lors d’un point presse jeudi Ronan Lucas, directeur du Team Banque Populaire.

L’équipe a assuré avoir fait "tout son possible" auprès des organisateurs pour faire évoluer le règlement ou "obtenir la garantie d’une wildcard", sans succès. Le nom du prochain barreur du Banque Populaire XII sera communiqué "dans les prochains jours".