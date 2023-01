Egalité des genres : le pays de Galles versera les mêmes indemnités aux équipes masculine et féminine de football

"Dans le cadre des efforts de la FAW vers davantage d’égalité, nous sommes fiers d’annoncer que, ensemble, les sélections masculine et féminine se sont mises d’accord sur une structure de rétribution égale pour les prochains matches internationaux", ont expliqué les représentants des deux sélections dans le communiqué sur le site de la FAW. "Nous espérons que cela permettra aux générations futures de garçons et de filles de constater qu’ils sont à égalité dans l’ensemble du football gallois international, ce qui est aussi important pour la société dans son ensemble", ont-ils poursuivi. L’équipe masculine avait notamment accepté à l’unanimité de voir ses primes réduites pour rendre cela financièrement supportable par la fédération. Cet accord couvre toute la période jusqu’à la fin des Mondiaux masculin de 2026 et féminin en 2027. "La FAW est une instance moderne et progressiste qui cherche à s’améliorer au quotidien […] Nous remercions les sélections masculine et féminine pour leur formidable coopération pour arriver à cet accord", a commenté Noel Mooney, le président de la FAW.