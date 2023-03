Pour être retenue, l’initiative proposée devra renforcer durablement la visibilité des femmes et être accessible de manière permanente au public. Elle devra également apporter sa contribution au renfort des droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, à briser des tabous notamment en matière de stéréotypes de genre ou de droits sexuels et reproductifs, à lutter contre les violences de genre, ou encore à visibiliser des femmes et/ou personnalités féministes belges. "Ces histoires méritent d’être racontées. Parce que chacune et chacun a besoin de rôle-modèles, de se sentir elle ou lui aussi célébré dans les rues de sa ville", souligne Sarah Schlitz.

À nous la rue