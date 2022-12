Egalité des Chances : des subventions dans la durée pour les associations bruxelloises

Les associations bruxelloises actives dans le domaine de l'égalité des chances pourront désormais bénéficier de l'octroi des subventions en Égalité des Chances plus durables grâce à une modification des règles adoptée vendredi par une majorité élargie du parlement régional.

Le gouvernement bruxellois s'est engagé à intégrer la dimension de l'égalité des chances dans toutes les compétences régionales. De nombreux acteurs privés associatifs jouent également un rôle essentiel dans cette voie. Ainsi, des associations jouent à la fois le rôle d'éclaireuses, d'expertes de terrain et d'appui aux actions publiques. Cependant, les subventions octroyées aujourd'hui aux acteurs et actrices de l'égalité des chances ne sont pas régies par voie d'ordonnance organique, et sont donc soumises au principe de soutien financier à solliciter chaque année. Ce caractère annuel comporte plusieurs effets dommageables: les structures candidates doivent chaque année se livrer à une véritable "chasse aux subsides" chronophage; cela les empêche de développer des projets inscrits dans la durée; cela peut entraver les associations concernées dans leur volonté d'action autonome.

Le principal objectif de l'ordonnance mise sur la table des députés à l'initiative de la secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS), est d'assurer aux acteurs et actrices de l'égalité des chances la pérennité et de promouvoir l'efficacité de leurs actions. A partir de 2023, les structures bénéficiaires pourront projeter leurs activités sur plus d'une année, assurer la continuité de celles-ci et garantir un financement pérenne des coûts afin de sécuriser certains contrats, notamment en personnel.