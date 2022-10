Égalité de genre : l’Europe progresse à peine, la Belgique au-dessus de la moyenne

"Au lendemain de la pandémie, de l’agression russe en Ukraine et de la crise économique qui s’en est suivie, les organisations régionales comme les pays de l’UE doivent être sensibles à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de leurs mesures budgétaires et politiques. Les femmes, dans toute leur diversité, ne doivent pas y perdre", explique Helena Dalli, commissaire européenne chargée de l’Égalité.

Si des progrès n’avaient pas été enregistrés dans le domaine du pouvoir, l’indice aurait connu une baisse du score global, précise l’EIGE. Une grande partie de ces progrès est à mettre au crédit d’une participation accrue des femmes à la prise de décisions économiques et politiques, qui est à son tour liée à la mise en place de quotas législatifs dans une poignée d’États membres de l’UE.

Parmi les pays les plus performants figurent la Suède, le Danemark et les Pays-Bas. Dans le même temps, ce sont la Grèce, la Hongrie et la Roumanie qui peinent le plus à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes. En revanche, c’est en Lituanie, en Belgique, en Croatie et aux Pays-Bas que les augmentations les plus significatives des scores de l’indice ont été observées depuis la dernière édition, conclut l’EIGE.