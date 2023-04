Egalitaire et laïc, le Parti socialiste ? C’est du moins la vision et l’ambition de Duygu Celik, sa nouvelle vice-présidente

A quoi ça sert, une vice-présidente du parti socialiste ? La liégeoise Duygu Celik vient d’être élue à ce poste. Sa "carrière" politique, jusqu’ici, s’est limitée à un mandat de conseillère communale, à Verviers, un siège qu’elle a quitté voici une dizaine d’années. A l’époque d’une cuisante défaite de sa formation sur le plan local, elle s’est montrée très critique envers ses camarades, trop sensibles à son goût, aux sirènes du communautarisme. Elle a été la première à publiquement dénoncer cette dérive, et "le poids des mosquées", à l’origine pour une large part des dissensions et querelles intestines qui ont émaillé la politique dans la cité lainière. Depuis lors, la situation a beaucoup évolué, là-bas. Mais son progressisme à elle se veut toujours frappé du sceau de l’égalité et de la laïcité. C’est le thème de cet épisode de Liège en Prime. A-t-elle été choisie pour ses valeurs, pour son militantisme ? Elle travaille au cabinet de la ministre Christie Morreale, qui fut, elle également, une jeune vice-présidente, et qui, depuis, a pris du galon. Quelles vont être ses missions, et sa marge de manœuvre ? Et son influence, puisque sa présence au bureau national du PS lui vaut de participer avec voix délibérative, aux instances de la fédération d’arrondissement ? Dans cet entretien tout en nuances, et en énergie, elle se montre à la fois fidèle à ses convictions, et réaliste dans ses ambitions.