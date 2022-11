EFL Cup : Sambi Lokonga éliminé, Orel Mangala exclu, soirée compliquée pour les Diables d'Angleterre

Cette soirée d'EFL Cup a été cauchemardesque pour les clubs de la capitale britannique. Chelsea et Arsenal ont en effet été rejoints dans la liste des clubs éliminés par Tottenham, West Ham et Crystal Palace. Mardi, c'était déjà Brentford, autre club de la capitale et de l'élite, qui avait été surpris chez lui par Gilligham, 22e de D4 et petit Poucet de la compétition (1-1, 6-5 aux t.a.b)!