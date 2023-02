Le Love International Film Festival revient à Mons pour une 38e édition.

Anciennement appelé le "Festival International du Film d’Amour de Mons", le festival fait peau neuve et s’appelle désormais le Love International Film Festival (LIFF). Changement d’identité, mais pas d’ADN ! Cette nouvelle édition est plus que jamais tournée vers la diversité amoureuse et les relations humaines dans toute leur complexité.