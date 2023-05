Effort intense, itinérance, nombre de coureurs : pourquoi le covid impacte autant le cyclisme ?

Le cyclisme n’est pas la seule discipline sportive exigeante sur le plan physique. D’autres particularités font que le Covid est pris très au sérieux par les différentes instances. "Le sport cycliste est un sport itinérant. Sur un Grand Tour on change d’hôtel quasiment tous les jours. C’était un des problèmes majeurs pour l’UCI en 2020", ajoute le docteur Cerfontaine qui a participé à l’élaboration des protocoles Covid de l’UCI.



Les coureurs sont aussi plus exposés que d’autres sportifs. "On a 180 coureurs par course, il y a donc une possibilité de transmission au sein même du peloton. Alors qu’au niveau du football, par exemple, il y a une grosse dizaine de joueurs de part et d’autre. Donc, c’est effectivement plus difficile à gérer au niveau du sport cycliste".



Par contre la proximité entre les coureurs ne semble pas être un facteur qui augmente les risques. "En 2020, nous avions vraiment la crainte qu’il y ait une dissémination par les gouttelettes émises au sein du peloton. Mais nous n’avons relevé pratiquement aucun cas de transmission au sein même du peloton. Probablement aussi parce que les mesures étaient très efficaces en amont. Il semblerait que les transmissions viennent plutôt des spectateurs ou aient lieu dans les aéroports ou les moyens de déplacement".



Avec six cas sur le Giro dont celui très médiatisé de Remco Evenepoel, le Covid fait son retour en force. Mais selon Michel Cerfontaine, il y a peu de chance que l’UCI effectue un retour en arrière et se montre plus stricte. "Les directives de l’UCI sont définies en fonction de la gradation de la pandémie, de l’épidémie de Covid. Il n’y a pas d’éléments neufs qui permettraient de dire qu’il faut être plus sévère au niveau des mesures".



Par contre les organisateurs (le Giro vient de réintroduire le port du masque obligatoire) et surtout les équipes pourraient resserrer la vis. "Les équipes ont intérêt à être prudentes. Parce qu’on peut avoir un nombre de cas de Covid suffisamment important pour décimer une équipe. Pour participer à une course, il faut 5 coureurs au minimum et si on ne prend pas le départ, il y a des amendes".