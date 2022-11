Effondrement d’un pont en Inde : l’entreprise de rénovation mise en cause par un procureur

Lui et un autre directeur d’Oreva, ainsi que deux entrepreneurs, ont été placés en détention provisoire, tandis que cinq vendeurs de billets et agents de sécurité ont été envoyés en prison en attendant leur procès.

Les accidents impliquant des infrastructures anciennes et mal entretenues, notamment des ponts, sont fréquents en Inde mais devant l’ampleur du drame, le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu sur les lieux mardi et a promis une "enquête détaillée et approfondie pour identifier tous les aspects relatifs à la tragédie".

Les drapeaux étaient en berne au Gujarat mercredi et tous les événements officiels et de divertissement ont été annulés.