Effondrement d’un immeuble en Iran : bilan en hausse avec 41 morts

L’effondrement d’un immeuble dans le sud-ouest de l’Iran il y a plus de deux semaines a coûté la vie à 41 personnes, après la découverte de trois nouveaux cadavres, ont annoncé lundi les autorités locales.

Le 23 mai, l’immeuble Metropol, en construction à Abadan, l’une des principales villes de la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays, s’est partiellement effondré au cœur d’une rue très fréquentée.

Cette catastrophe, l’une des plus meurtrières depuis des années en Iran, a entraîné une série de manifestations à travers le pays en solidarité avec les familles des victimes et contre les autorités, accusées de corruption et d’incompétence.

"Le nombre de victimes de l’accident du Metropol monte à 41 après la découverte et l’identification de trois autres corps", a déclaré le gouverneur de la ville, Ehsan Abbaspour, cité par l’agence de presse officielle Irna.

Le dernier bilan annoncé dimanche par Ehsan Abbaspour faisait état de 38 morts.

"Les équipes de secours tentent toujours de trouver d’autres […] corps" sous les décombres, a ajouté le gouverneur, plus haute autorité locale.