Effondrement d’un immeuble à Marseille : huit personnes ne répondent pas aux appels

Huit personnes "ne répondent pas aux appels" après l’effondrement d’un immeuble rue de Tivoli au centre de Marseille, a annoncé la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens lors d’une conférence de presse.

"Nous avons un état de situation avec huit personnes qui ne répondent pas aux appels au 17 rue de Tivoli et sur un rez-de-jardin qui fait la jonction entre le 15 et 17 […] Nous n’avons aucune nouvelle", a déclaré Dominique Laurens, qui a ajouté qu’il était toujours "impossible à cette heure" d’indiquer "les causes" de l’explosion à l’origine de l’écroulement.

Le gaz fait partie bien évidemment des pistes pouvant être la cause de cette explosion "d’une extrême violence", que les caméras de surveillance ont filmée à 00h46, a-t-elle précisé lors d’une conférence de presse dimanche en fin d’après-midi.