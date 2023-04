Effondrement d'un immeuble à Marseille : "entre 4 et une dizaine de personnes sous les décombres" selon Gérald Darmanin

L’effondrement "d’un immeuble au 17 rue de Tivoli a entraîné dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19" voisins, a déclaré le maire Benoît Payan aux journalistes sur place.

Près de 10 heures plus tard, les opérations de secours se poursuivent et "il faut qu’on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible drame", a-t-il ajouté. Cinq personnes, résidents d’immeubles voisins, ont été blessées, et 33 au total prises en charge.

"C’est vraiment un bilan très très provisoire, il faut attendre d’en savoir plus, il y a des recoupements qui sont faits avec des familles qui cherchent leurs proches. Toutes les personnes qui sont censées être dans cet immeuble n’ont pas encore été vues, et des familles s’inquiètent", a déclaré le ministre du Logement Olivier Klein sur Franceinfo. Il y avait a priori un appartement par palier.