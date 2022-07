Effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes : les opérations de recherche continuent

Les opérations de recherches d'éventuels survivants ont repris lundi après l'effondrement pour cause de canicule d'une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, qui a fait au moins six morts et huit blessés.

La catastrophe est survenue au lendemain d'un record de température de 10°C au sommet du glacier, fragilisé par le réchauffement climatique depuis des décennies ainsi qu'une vague de chaleur précoce qui accable toute la péninsule italienne et a accéléré sa fonte.

Conditions dangereuses

Les secouristes ont déployé dans la nuit des drones équipés de caméras thermiques, espérant localiser d'éventuels survivants dans la gangue de glace et de roches éboulées, a indiqué à l'AFP le maire de la localité de Canazei, Giovanni Bernard. "Ce sont des conditions dangereuses pour les secouristes" qui ne peuvent progresser à pied.

Des hélicoptères survolaient aussi la zone, selon un photographe de l'AFP sur place.

La porte-parole des secours, Michela Canova, a indiqué à l'AFP lundi que le décompte des victimes était toujours de six morts et huit blessés. Selon l'agence de presse Ansa, au moins trois Italiens et un Tchèque font partie des alpinistes tués dans l'avalanche.

"Des disparus"

Le responsable de la protection civile dans la province de Vénétie, Gianpaolo Bottacin, a également évoqué "des disparus" sans toutefois vouloir en préciser le nombre. (L'agence Ansa évoquait ce matin une quinzaine de personnes portées disparues. Seize voitures, dont les propriétaires n'ont pas encore été retrouvés, ont été dénombrées sur le parking qui se trouve au pied du massif montagneux et d'où partent les sentiers d'ascension. Mais on ne sait pas si ces propriétaires sont touchés par l'accident.)

"Nous avons trouvé les corps, dans un amas de glace et de débris répandus sur plus de 1.000 mètres", a témoigné Gino Comelli des secouristes en haute montagne, cité par le quotidien Corriere della Sera.