Effondrement d’immeubles à Marseille : deux personnes encore recherchées, plainte contre X déposée

À Marseille, les recherches se poursuivent pour retrouver les deux habitants toujours portés disparus après l’effondrement de leur immeuble. Et alors que six corps sans vie ont été extraits des décombres, deux d’entre eux n’ont pas encore été identifiés.

L’enquête sur l’explosion à l’origine du drame se focalise, elle, sur une fuite de gaz et sur une habitante de l’immeuble retrouvée décédée.

Le parquet de Marseille a confirmé qu’une plainte contre X pour homicide involontaire avait été déposée par Bruno Sinapi, le fils du couple d’octogénaires vivant au rez-de-chaussée.

Dans un témoignage recueilli par France 2, il accuse nommément Antionietta Vaccaro, la voisine de ses parents résidant au premier étage, une dame âgée de 88 ans qui "perdait la tête" et "avait des problèmes récurrents avec le gaz". Et il met en cause les services sociaux, qui, prévenus, n’auraient rien fait concernant le gaz, selon lui.