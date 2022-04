Effets nocebo et placebo : quelle différence et comment ça fonctionne ?

L'effet nocebo est le contraire du placebo. On prend un médicament, persuadé qu'il va provoquer un effet secondaire désagréable. Soit on ne sent rien, soit on ressent cet effet secondaire... alors que ce n'était que du sucre.

Ce qui signifierait que le seul fait d'avoir une information négative sur un traitement, ou sur une maladie, pourrait provoquer des symptômes désagréables, voire une aggravation de la maladie. Par la seule force de la suggestion et du mental.

Le nocebo regroupe donc les effets secondaires négatifs qui apparaissent alors qu’ils n’ont pas lieu d’être. Par exemple : la simple lecture sur une notice de gênes possibles, liées au médicament, les font apparaître pour certains patients.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.