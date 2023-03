Effervescence chez les chocolatiers à l’approche de Pâques

Pâques approche et avec ce moment particulier vient sa tradition des œufs en chocolat. Nous vous emmenons dans les coulisses de leur fabrication. Dans l’atelier de Corine Demaret par exemple, le chocolat coule à flots depuis des semaines. Et cette année, les chocolatiers sont face à une inconnue : les changements de congés scolaires. Ceux-ci ne coïncident désormais plus avec la période de Pâques. Ils doivent donc le prendre en compte et voir si la demande restera stable ou se déplacera. Chez les chocolatiers, on reste toutefois confiant. D’ailleurs, depuis un mois, les boutiques ne désemplissent pas.